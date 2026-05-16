FT: генсек НАТО хочет угодить Трампу, увеличив оборонную промышленность ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте на встрече в Брюсселе на следующей неделе планирует надавить на европейские оборонные компании и ведомства, призвав их увеличить оборонное производство, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе будет настаивать на том, чтобы европейские оружейные компании увеличили инвестиции и нарастили производство, поскольку оборонный альянс стремится укрепить военный потенциал континента и угодить президенту США Дональду Трампу", - пишет издание.
По данным газеты, многие крупнейшие европейские производители вооружений, такие как компании Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo, направят своих представителей на "необычную" встречу, которая должна пройти на следующей неделе в Брюсселе. Отмечается, что особое внимание будет уделено таким областям, как противовоздушная оборона и ракеты большой дальности.
