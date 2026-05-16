На благотворительном фестивале в Москве обучат навыкам первой помощи

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Благотворительный фестиваль "Белые крылья" пройдет в субботу в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, гостей ждут мастер-классы по оказанию первой помощи, концерт, круглый стол, программа для детей, благотворительная ярмарка и экскурсии, сообщается на сайте обители.

"16 мая на территории Марфо-Мариинской обители пройдет благотворительный фестиваль милосердия "Белые крылья 2026". Будет открыта благотворительная ярмарка, где можно приобрести украшения, свечи, картины и другие предметы декора ручной работы", - сказано в сообщении.

Весь день будут проходить мастер-классы по оказанию первой помощи, которые проведут преподаватели и студенты Свято-Димитриевского училища сестер милосердия и Медицинского колледжа №1. "Посетители узнают, как правильно наложить артериальный жгут и оказать первую помощь при наружном кровотечении, что делать при гипертермии и укусе клещей, и многое другое. Каждый мастер-класс предполагает теоретическую часть и возможность отработать полученные знания на практике. При прохождении всех мастер-классов посетители получат сертификат о прохождении краткого обучения по оказанию первой помощи", - уточняют в обители.

Для детей дошкольного возраста студенты медколледжа подготовили отдельную программу, которая состоит из кукольного спектакля, легкой спортивной тренировки и мастер-класса по созданию оригами. Программа будет повторяться каждые 45 минут. На территории Обители будет работать кафе.

А в 11:15 в обители пройдет открытая дискуссия о служении как образе жизни и сохранении профессиональной преемственности, на которой выступят заместитель директора по лечебной работе, главный врач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – Клиника доктора Рошаля Семен Мещеряков и директор и главный врач АНО ЦКБ Святителя Алексия Алексей Заров.

"Особым приглашенным гостем фестиваля станет писатель и друг Марфо-Мариинской обители Дарья Донцова. В завершение фестиваля пройдет музыкальный концерт. Вместе со студентами Свято-Димитриевского училища сестер милосердия выступят Вероника Сыромля, победительница всероссийского телепроекта "Голос. Уже не дети" на Первом канале, участники Всероссийского сводного хора Первых, солисты Академии Николая Агутина Тимур Борисов и Екатерина Козлова", - сказано на сайте.

Также каждые полчаса будут экскурсии по покоям основательницы Марфо-Мариинской обители святой Великой княгини Елизаветы Федоровны. Организаторы фестиваля - Марфо-Мариинская обитель милосердия, Департамент образования и науки города Москвы, Свято-Димитриевское училище сестер милосердия, Медицинский колледж №1.