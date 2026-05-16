Краткий пересказ от РИА ИИ
- American Thinker пишет, что Европе пора наладить отношения с Россией из-за проблем в экономике.
- Издание отмечает, что военные бюджеты не должны раздуваться искусственно за счет безрассудного наращивания долга, а текущие экономические трудности Европы могут помешать развитию новой оружейной промышленности.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Европе пора наладить отношения с Россией из-за проблем в экономике, пишет American Thinker.
"Настало время переосмыслить курс по России и принять во внимание пагубную экономическую реальность, сложившуюся внутри ЕС", — говорится в публикации.
"Настало время переосмыслить курс по России и принять во внимание пагубную экономическую реальность, сложившуюся внутри ЕС", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что военные бюджеты не должны раздуваться искусственно за счет безрассудного наращивания долга.
Так, сейчас Европа выстраивает новую оружейную промышленность за счет кредитов, однако, учитывая экономическое бессилие континента, и это начинание наверняка заглохнет, так и не достигнув поставленных целей, указывается в статье.
Как сообщила в понедельник глава евродипломатии Кая Каллас, сейчас Евросоюз собирает предложения стран-членов по содержанию 21-го по счету пакета санкций против России.
В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что европейский союз допустил ошибки, отказавшись от дешевых российских энергоресурсов и сделав ставку на дестабилизацию Украины, что привело к наступлению периода кризиса в объединении.
Как сообщила в понедельник глава евродипломатии Кая Каллас, сейчас Евросоюз собирает предложения стран-членов по содержанию 21-го по счету пакета санкций против России.
В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что европейский союз допустил ошибки, отказавшись от дешевых российских энергоресурсов и сделав ставку на дестабилизацию Украины, что привело к наступлению периода кризиса в объединении.