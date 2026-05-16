"Настало время". На Западе выступили с призывом в отношении России - РИА Новости, 16.05.2026
15:33 16.05.2026
"Настало время". На Западе выступили с призывом в отношении России

AT: Европе пора наладить отношение с Россией из-за проблем в экономике

Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Европе пора наладить отношения с Россией из-за проблем в экономике, пишет American Thinker.

"Настало время переосмыслить курс по России и принять во внимание пагубную экономическую реальность, сложившуюся внутри ЕС", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что военные бюджеты не должны раздуваться искусственно за счет безрассудного наращивания долга.
Так, сейчас Европа выстраивает новую оружейную промышленность за счет кредитов, однако, учитывая экономическое бессилие континента, и это начинание наверняка заглохнет, так и не достигнув поставленных целей, указывается в статье.

Как сообщила в понедельник глава евродипломатии Кая Каллас, сейчас Евросоюз собирает предложения стран-членов по содержанию 21-го по счету пакета санкций против России.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что европейский союз допустил ошибки, отказавшись от дешевых российских энергоресурсов и сделав ставку на дестабилизацию Украины, что привело к наступлению периода кризиса в объединении.
