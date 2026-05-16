ЕС должен стать мирным проектом с оружием в руках, считает премьер Эстонии
11:15 16.05.2026
ЕС должен стать мирным проектом с оружием в руках, считает премьер Эстонии

Михал: Европа должна стать "мирным проектом с оружием в руках"

© REUTERS / Yves Herman — Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что Европа должна стать «мирным проектом с оружием в руках» и вносить больший вклад в собственную оборону.
  • Кристен Михал подчеркнул необходимость «сильного и адаптивного НАТО», сравнив альянс с работой швейцарских часов.
  • Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз может превратиться во враждебный РФ военный альянс хуже, чем НАТО.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что Европа должна стать "мирным проектом с оружием в руках".
"Европа должна стать мирным проектом с оружием в руках и вносить больший вклад в собственную оборону. Именно с этого начинается доверие", - заявил Михал на открытии международной конференции в Таллине, его слова приводит телерадиокомпания ERR.
При этом, по словам Михала, союзникам необходимо "сильное и адаптивное НАТО". Премьер сравнил альянс с работой швейцарских часов: "дорого, но работает".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в марте заявил, что Евросоюз может превратиться во враждебный РФ военный альянс хуже, чем НАТО.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
