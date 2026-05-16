ЕС должен стать мирным проектом с оружием в руках, считает премьер Эстонии

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что Европа должна стать "мирным проектом с оружием в руках".
При этом, по словам Михала, союзникам необходимо "сильное и адаптивное НАТО". Премьер сравнил альянс с работой швейцарских часов: "дорого, но работает".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в марте заявил, что Евросоюз может превратиться во враждебный РФ военный альянс хуже, чем НАТО.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.