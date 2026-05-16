Рейтинг@Mail.ru
"Нет шансов". На Западе раскрыли, какой получили удар из-за России - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 16.05.2026 (обновлено: 07:49 16.05.2026)
"Нет шансов". На Западе раскрыли, какой получили удар из-за России

Политолог Крайнер: без России у Европы нет шансов на выживание

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Алекс Крайнер заявил, что Европа не сможет полноценно существовать без сотрудничества с Россией.
  • Крайнер отметил недальновидность политики европейцев на примере Германии, которая закрывает атомные и угольные электростанции и теряет рабочие места в промышленности.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Европа не сможет полноценно существовать без сотрудничества с Россией, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Вдруг некоторые из главных русофобов Европы начинают говорить, что нам придется вести переговоры с Россией. <…> Без России у Европы нет шансов на выживание. Это правда. <…> Но мы имеем дело не с рациональными людьми и не с лидерами, которые заботятся о благополучии своих избирателей", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Дело идет к завершению: европейцы выстроились в очередь к Путину
14 мая, 08:00
При этом эксперт показал на примере Германии, к чему приводит недальновидная политика европейцев, в том числе в отношении России.
"Иначе немцы не стали бы закрывать все свои атомные и угольные электростанции. Они бы расследовали, кто взорвал их газопроводы, ведущие в Россию, потому что они вот-вот потеряют около полумиллиона рабочих мест в промышленности. Они уже два года находятся в рецессии", — подчеркнул Крайнер.
Президент Финляндии Александр Стубб 11 мая заявил в интервью газете Corriere della Sera, что Европе следует приступить к диалогу с Россией. При этом он отметил, что среди европейских лидеров уже ведутся дискуссии насчет выбора представителя, но окончательного решения нет. Также финский лидер подчеркнул, что если политика США в отношении России и Украины не будет отвечать интересам ЕС, Европа должна будет сама выходить на прямой контакт с Москвой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
О чем с ними договариваться? Европа ответит России за все
13 мая, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаГерманияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала