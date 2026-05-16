МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Европа не сможет полноценно существовать без сотрудничества с Россией, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Вдруг некоторые из главных русофобов Европы начинают говорить, что нам придется вести переговоры с Россией. <…> Без России у Европы нет шансов на выживание. Это правда. <…> Но мы имеем дело не с рациональными людьми и не с лидерами, которые заботятся о благополучии своих избирателей", — отметил он.
При этом эксперт показал на примере Германии, к чему приводит недальновидная политика европейцев, в том числе в отношении России.
"Иначе немцы не стали бы закрывать все свои атомные и угольные электростанции. Они бы расследовали, кто взорвал их газопроводы, ведущие в Россию, потому что они вот-вот потеряют около полумиллиона рабочих мест в промышленности. Они уже два года находятся в рецессии", — подчеркнул Крайнер.
Президент Финляндии Александр Стубб 11 мая заявил в интервью газете Corriere della Sera, что Европе следует приступить к диалогу с Россией. При этом он отметил, что среди европейских лидеров уже ведутся дискуссии насчет выбора представителя, но окончательного решения нет. Также финский лидер подчеркнул, что если политика США в отношении России и Украины не будет отвечать интересам ЕС, Европа должна будет сама выходить на прямой контакт с Москвой.