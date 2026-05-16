"На пути в Россию". Произошедшее в Прибалтике вызвало переполох на Западе

Как пишет TEC, раскол политической системы в самый разгар кризиса безопасности может также оказать серьезное влияние на предстоящие выборы: избиратели, уставшие от нынешней политики, накажут традиционные партии, что будет выгодно для право-популистской "Латвии на первом месте".

На прошлой неделе в Резекне беспилотник упал уже на территории нефтебазы. Экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат "Лютый". После этого глава Минобороны Андрис Спрудс сообщил, что покидает свой пост. В четверг об отставке объявила и премьер Эвика Силиня. Вместе с ней ушло все правительство.