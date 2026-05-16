"На пути в Россию". Произошедшее в Прибалтике вызвало переполох на Западе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку, что спровоцировало политический кризис в стране, пишет The European Conservative.
- Латвийское правительство рухнуло в сложнейший момент для безопасности восточного фланга Европы.
- В Брюсселе и столицах Прибалтики опасаются, что сложная политическая ситуация в Риге повлияет на курс по поддержке Украины.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Крах правительства Латвии из-за инцидентов с дронами ВСУ внесет политический сумбур в решающий для страны момент, пишет The European Conservative.
"Латвийское правительство рухнуло в сложнейший момент для безопасности восточного фланга Европы. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку в четверг. <…> Это, в свою очередь, спровоцировало политический кризис — всего за несколько месяцев до выборов, намеченных на октябрь. Причина была внутренней, но ситуация напрямую связана с Киевом — после взрыва нескольких беспилотников, залетевших в воздушное пространство Латвии с Украины на пути в Россию, в Министерстве обороны вспыхнул кризис", — говорится в публикации.
По данным издания, в Брюсселе и столицах Прибалтики опасаются, что сложная политическая ситуация в Риге повлияет на курс по поддержке Украины.
Как пишет TEC, раскол политической системы в самый разгар кризиса безопасности может также оказать серьезное влияние на предстоящие выборы: избиратели, уставшие от нынешней политики, накажут традиционные партии, что будет выгодно для право-популистской "Латвии на первом месте".
На прошлой неделе в Резекне беспилотник упал уже на территории нефтебазы. Экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат "Лютый". После этого глава Минобороны Андрис Спрудс сообщил, что покидает свой пост. В четверг об отставке объявила и премьер Эвика Силиня. Вместе с ней ушло все правительство.
