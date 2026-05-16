Рейтинг@Mail.ru
ЕС усилит давление на Украину из-за скандалов, уверен депутат ЕП - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:11 16.05.2026
ЕС усилит давление на Украину из-за скандалов, уверен депутат ЕП

Депутат Картайзер: ЕС усилит давление на антикоррупционные органы Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС усилит давление на антикоррупционные органы Украины из-за коррупционных скандалов.
  • Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер считает, что ЕС будет направлять действия антикоррупционных органов Украины в соответствии со своими политическими интересами.
БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. ЕС на фоне коррупционных скандалов усилит давления на антикоррупционные органы Украины, сказал РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Маловероятно, что ЕС в ближайшее время публично изменит свою политику, однако он усилит давление на антикоррупционные органы Украины и будет направлять их действия в соответствии со своими политическими интересами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, если Владимира Зеленского можно будет заменить другим политиком, то "он также может стать объектом антикоррупционного расследования".
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
Андрей Ермак в суде - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Украинские банки опасаются брать деньги на залог для Ермака, пишут СМИ
00:06
 
В миреУкраинаЛюксембург (округ)КиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийФернан КартайзерЕвросоюзЕвропарламентДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала