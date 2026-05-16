Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС усилит давление на антикоррупционные органы Украины из-за коррупционных скандалов.
- Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер считает, что ЕС будет направлять действия антикоррупционных органов Украины в соответствии со своими политическими интересами.
БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. ЕС на фоне коррупционных скандалов усилит давления на антикоррупционные органы Украины, сказал РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
По его словам, если Владимира Зеленского можно будет заменить другим политиком, то "он также может стать объектом антикоррупционного расследования".
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.