18:20 16.05.2026
Залог для Ермака не успели перевести на счет суда, заявили в Раде

© REUTERS / Alina Smutko
Андрей Ермак в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку были предъявлены обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
  • Деньги для выплаты залога за Ермака были собраны, но их не успели перевести на счет Высшего антикоррупционного суда Украины.
  • Государственная служба финансового мониторинга Украины вмешалась в ситуацию и направила банкам письмо с предупреждением о проверке источников средств.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Деньги для выплаты залога за экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, задержанного по подозрению в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, были собраны под давлением Зеленского в полном объеме еще в пятницу, но их не успели перевести на счет Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
"Вчера же срочно искали деньги на залог для Ермака... Когда поняли, что не успевают, то пошли во все тяжкие. В конце дня уже вносили деньги от кого только могли. В прямом смысле от "блатных и нищих"… С миру по копейке вчера же собрали 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов - ред.), но не успели же забросить на счет ВАКС", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Как утверждает депутат, задачу собрать деньги для Ермака поставил лично Зеленский и она была "максимально государственной", в связи с чем "банки уверяли, что все будет хорошо".
Однако, по его словам, в ситуацию вмешалась государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) и направила всем банкам, в том числе Национальному, письмо с предупреждением, что всем "капец, кто нарушит правила Госфинмониторинга, особенно по залогам, все источники средств проверить".
"Комичность ситуации заключается в том, что руководство Госфинмониторинга назначал лично Ермак, того самого (председателя Госфинмониторинг Филиппа - ред.) Пронина", - добавил Железняк.
