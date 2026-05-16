Залог для Ермака не успели перевести на счет суда, заявили в Раде

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Деньги для выплаты залога за экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, задержанного по подозрению в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, были собраны под давлением Зеленского в полном объеме еще в пятницу, но их не успели перевести на счет Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Вчера же срочно искали деньги на залог для Ермака... Когда поняли, что не успевают, то пошли во все тяжкие. В конце дня уже вносили деньги от кого только могли. В прямом смысле от "блатных и нищих"… С миру по копейке вчера же собрали 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов - ред.), но не успели же забросить на счет ВАКС", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Как утверждает депутат, задачу собрать деньги для Ермака поставил лично Зеленский и она была "максимально государственной", в связи с чем "банки уверяли, что все будет хорошо".

Однако, по его словам, в ситуацию вмешалась государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) и направила всем банкам, в том числе Национальному, письмо с предупреждением, что всем "капец, кто нарушит правила Госфинмониторинга, особенно по залогам, все источники средств проверить".