02:47 16.05.2026 (обновлено: 02:48 16.05.2026)
Эксперт рассказал, кто может единовременно забрать пенсионные накопления

РИА Новости: пенсионные накопления до 440 тысяч рублей можно получить сразу

Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей. Архивное фото
  • Получить пенсионные накопления единовременной выплатой можно при достижении возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, если размер их ежемесячной накопительной пенсии составляет не более 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
  • Прожиточный минимум пенсионера в 2026 году увеличился до 16 288 рублей, поэтому для получения средств разово размер выплаты накопительной пенсии в месяц должен быть не более 1 628,8 рублей.
  • Узнать точный размер своих пенсионных накоплений россияне могут через электронный запрос на портале «Госуслуги» или напрямую в Социальном фонде России.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Получить пенсионные накопления единовременной выплатой почти в 440 тысяч рублей можно при условии достижения возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, если размер их ежемесячной накопительной пенсии составляет не более 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Ранее РИА Новости подсчитало, что россияне в 2026 году смогут единовременно забрать 439 776 рублей пенсионных накоплений.
"Право на получение выплаты за счет средств пенсионных накоплений наступает при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Накопления выплачиваются единовременно, если сформированная сумма меньше расчетного значения, размер которого увязан с прожиточным минимумом", - сказал Балынин.
Он уточнил, что прожиточный минимум пенсионера в 2026 году увеличился до 16 288 рублей, поэтому для получения средств разово размер выплаты накопительной пенсии в месяц должен быть не более 1 628,8 рублей. По словам Балынина, гражданин получит все свои накопления единовременно, если их сумма меньше или равна 439 776 рублям. Например, при балансе в 85 тысяч рублей вся эта сумма будет выплачена сразу.
"Если же накопления окажутся больше установленного лимита (например, 485 тысяч рублей), то гражданину назначат пожизненную ежемесячную пенсию - в данном случае она составит 1796 рублей в месяц", - добавил Балынин.
Узнать точный размер своих пенсионных накоплений россияне могут в любой момент через электронный запрос на портале "Госуслуги" или напрямую в Социальном фонде России.
ОбществоРоссияИгорь Балынин
 
 
