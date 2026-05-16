Россиянам назвали причины срочно избавиться от доллара

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Наличный доллар перестал быть выгодным инструментом сбережений в России. Об этом агентству “ Наличный доллар перестал быть выгодным инструментом сбережений в России. Об этом агентству “ Прайм ” рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

По его словам, санкции и потеря ликвидности, проблемы со старыми купюрами, глобальное ослабление доллара и укрепление рубля подрывают доверие к некогда всемогущей “валюте №1”. В пользу рубля выступают высокая ключевая ставка, дорогая нефть и профицитный торговый баланс.

"Операции Минфина в рамках бюджетного правила рынок пока воспринимает как недостаточные для заметного разворота курса. Ожидаемый диапазон доллара — 72–76 рублей, локально возможно более глубокое укрепление. Рублевые инструменты выглядят привлекательнее валютных сбережений", — пояснил Шнейдерман.