Дмитриев пожелал "британским патриотам" удачного субботнего митинга
08:46 16.05.2026

Дмитриев пожелал "британским патриотам" удачного субботнего митинга

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
  • Кирилл Дмитриев пожелал "британским патриотам" удачного субботнего митинга.
  • В субботу в Лондоне пройдет демонстрация, организатором которой является правый антиисламский активист Томми Робинсон.
  • Полиция Лондона провела масштабную подготовку к демонстрации, задействовав бронетехнику, беспилотники, вертолеты и 4 тысячи сотрудников.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пожелал "британским патриотам" удачного субботнего митинга в их стремлении возродить британский образ жизни и спасти Запад от неконтролируемой миграции.
Как сообщает телеканал Sky News, в субботу в Лондоне соберутся десятки тысяч человек для участия в демонстрации, организатором которой является правый антиисламский активист Томми Робинсон. При этом полиция провела беспрецедентную по масштабам подготовку, стянув бронетехнику, беспилотники и вертолеты, а также 4 тысячи сотрудников для предотвращения возможных столкновений.
"Желаю британским патриотам успешного проведения сегодняшнего митинга в их стремлении возродить британский образ жизни и спасти западную цивилизацию от неконтролируемой иммиграции, воук-политики и самоуничтожения", - написал Дмитриев в соцсети Х.
