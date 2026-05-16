Дептранс опроверг данные о появлении камер, фиксирующих переход на красный

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Столичный департамент транспорта опроверг информацию о появлении камер, которые якобы могут фиксировать переход на красный свет, это светофоры с функцией видеоаналитики, сообщил дептранс в Telegram-канале.
Как сообщили в дептрансе, ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что на дорогах появились камеры, которые якобы могут фиксировать переход на красный свет.
"Это светофоры с функцией видеоаналитики, которые помогают анализировать транспортные и пешеходные потоки, а также работу перекрестков. Информация о фиксации нарушений со стороны пешеходов, велосипедистов или пользователей СИМ не соответствует действительности", - говорится в сообщении.