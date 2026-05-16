Рейтинг@Mail.ru
Дептранс опроверг данные о появлении камер, фиксирующих переход на красный - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 16.05.2026
Дептранс опроверг данные о появлении камер, фиксирующих переход на красный

Дептранс опроверг данные о появлении камер, фиксирующих переход на красный свет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомплекс автофиксации нарушений ПДД
Комплекс автофиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Комплекс автофиксации нарушений ПДД . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Департамент транспорта Москвы опроверг информацию о появлении камер, фиксирующих переход на красный свет.
  • В сообщении указано, что установленные устройства — это светофоры с функцией видеоаналитики.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Столичный департамент транспорта опроверг информацию о появлении камер, которые якобы могут фиксировать переход на красный свет, это светофоры с функцией видеоаналитики, сообщил дептранс в Telegram-канале.
Как сообщили в дептрансе, ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что на дорогах появились камеры, которые якобы могут фиксировать переход на красный свет.
«
"Это светофоры с функцией видеоаналитики, которые помогают анализировать транспортные и пешеходные потоки, а также работу перекрестков. Информация о фиксации нарушений со стороны пешеходов, велосипедистов или пользователей СИМ не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
ГАИ опровергла информацию о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 мая
5 мая, 16:08
 
ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала