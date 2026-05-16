В Чечне проводят проверку сообщений о нападении бойца ММА на женщин

ГРОЗНЫЙ, 16 май — РИА Новости. Проверка сообщения о нападении бойца ММА Джихада Юнусова на двух женщин в подъезде проводится в Чечне, сообщил заместитель начальника отделения полиции №1 УМВД России по городу Грозный Сайд-Ахмед Арсунукаев.

Ранее в сети стало распространяться видео, на котором Юнусов вступает в словесную перепалку с женщиной на лестничной площадке, а после выливает напиток со стакана на лицо и начинает избивать. Он также наносит удары другой девушке, которая пытается заступиться за женщину. Судя по разговору на видео, причиной спора стала камера наблюдения, установленная в подъезде. Юнусов требовал ее убрать.