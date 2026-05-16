В Чечне проводят проверку сообщений о нападении бойца ММА на женщин
16:18 16.05.2026 (обновлено: 16:53 16.05.2026)
В Чечне проводят проверку сообщений о нападении бойца ММА на женщин

Конфликт между Джихадом Юнусовым и женщиной в подъезде в Чечне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чечне проводится проверка сообщения о нападении бойца ММА Джихада Юнусова на двух женщин.
  • По предварительной информации, конфликт произошел в подъезде из-за установленной там камеры наблюдения.
  • Заместитель начальника отделения полиции №1 УМВД России по городу Грозный сообщил, что по результатам проверки будет принято законное решение.
ГРОЗНЫЙ, 16 май — РИА Новости. Проверка сообщения о нападении бойца ММА Джихада Юнусова на двух женщин в подъезде проводится в Чечне, сообщил заместитель начальника отделения полиции №1 УМВД России по городу Грозный Сайд-Ахмед Арсунукаев.
Ранее в сети стало распространяться видео, на котором Юнусов вступает в словесную перепалку с женщиной на лестничной площадке, а после выливает напиток со стакана на лицо и начинает избивать. Он также наносит удары другой девушке, которая пытается заступиться за женщину. Судя по разговору на видео, причиной спора стала камера наблюдения, установленная в подъезде. Юнусов требовал ее убрать.
"Поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован МВД России по городу Грозному. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение" — сообщил он журналистам.
