В Британии сотни тысяч националистов двинулись маршем на Даунинг-стрит

ЛОНДОН, 16 мая - РИА Новости. Сотни тысяч протестующих против британского правительства националистов двинулись маршем через центр Лондона к правительственному кварталу вокруг Даунинг-стрит, передает корреспондент РИА Новости.

Толпы протестующих начали собираться на акцию под лозунгом "Соединим королевство" недалеко от площади Рассел-сквер в центре столицы еще до полудня, полностью заполнив магистральную улицу Кингсвей. После 13.00 (15.00 мск) они двинулись маршем через центр столицы, размахивая флагами Англии и "Юнион Джеками" - флагами Соединенного Королевства.

На акции присутствуют тысячи полицейских с машинами и автозаками. Над демонстрантами кружит полицейский вертолет.

Организатор марша, правый и антиисламский активист Томми Робинсон накануне заявил, что марш затопит Лондон "самым большим на планете морем патриотов" и призвал участников не обращать внимание на угрозы и запугивание со стороны властей.

Ранее власти Великобритании сообщили о запрете на въезд в страну 11 активистам в преддверии крупного марша. Премьер-министр Кир Стармер также предупредил участников, что любые попытки разжечь ненависть "столкнутся со всей силой закона".

На Даунинг-стрит заявили, что в субботу полиция Лондона проведет крупнейшую за последние годы операцию по обеспечению общественного порядка. В ней будут задействованы тысячи полицейских, технологии распознавания лиц в режиме реального времени, вертолеты, беспилотники, кинологи, полицейские лошади и бронетехника.