15:15 16.05.2026 (обновлено: 15:19 16.05.2026)
В Британии сотни тысяч националистов двинулись маршем на Даунинг-стрит

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотни тысяч националистов двинулись маршем через центр Лондона к правительственному кварталу вокруг Даунинг-стрит.
  • Организатор марша Томми Робинсон призвал участников не обращать внимание на угрозы и запугивание со стороны властей.
  • В субботу полиция Лондона проведет крупную операцию по обеспечению общественного порядка, задействовав тысячи полицейских и различную технику.
ЛОНДОН, 16 мая - РИА Новости. Сотни тысяч протестующих против британского правительства националистов двинулись маршем через центр Лондона к правительственному кварталу вокруг Даунинг-стрит, передает корреспондент РИА Новости.
Толпы протестующих начали собираться на акцию под лозунгом "Соединим королевство" недалеко от площади Рассел-сквер в центре столицы еще до полудня, полностью заполнив магистральную улицу Кингсвей. После 13.00 (15.00 мск) они двинулись маршем через центр столицы, размахивая флагами Англии и "Юнион Джеками" - флагами Соединенного Королевства.
На акции присутствуют тысячи полицейских с машинами и автозаками. Над демонстрантами кружит полицейский вертолет.
Организатор марша, правый и антиисламский активист Томми Робинсон накануне заявил, что марш затопит Лондон "самым большим на планете морем патриотов" и призвал участников не обращать внимание на угрозы и запугивание со стороны властей.
Ранее власти Великобритании сообщили о запрете на въезд в страну 11 активистам в преддверии крупного марша. Премьер-министр Кир Стармер также предупредил участников, что любые попытки разжечь ненависть "столкнутся со всей силой закона".
На Даунинг-стрит заявили, что в субботу полиция Лондона проведет крупнейшую за последние годы операцию по обеспечению общественного порядка. В ней будут задействованы тысячи полицейских, технологии распознавания лиц в режиме реального времени, вертолеты, беспилотники, кинологи, полицейские лошади и бронетехника.
Параллельно в другой части Лондона собрался небольшой контрпротест левых и исламских активистов. Участники выступают против ограничения миграции и считают, что страна должна принимать беженцев.
