В Британии умер актер Дэвид Берк

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский актер Дэвид Берк скончался в возрасте 92 лет.
- Дэвид Берк был известен по роли Доктора Ватсона в телевизионном сериале про Шерлока Холмса 1980-х годов.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Британский актер Дэвид Берк, наиболее известный по роли доктора Ватсона в телевизионном сериале про Шерлока Холмса 1980-х годов, скончался в возрасте 92 лет, сообщает радиостанция LBC.
"Актер Дэвид Берк, известный по роли доктора Ватсона в телевизионной адаптации "Шерлока Холмса", умер в возрасте 92 лет", - говорится в сообщении радиостанции.
© Granada Television (1985)Британский актер Дэвид Берк в роли доктора Ватсона
© Granada Television (1985)
Британский актер Дэвид Берк в роли доктора Ватсона
Как пишет газета Times, Берк "заново открыл" роль Доктора Ватсона, поскольку до него Ватсона обычно изображали как "обаятельного шута", однако Берк был первым актером, кто увидел в Ватсоне чуткого и сострадательного компаньона Шерлока Холмса.