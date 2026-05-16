Сальдо рассказал, чем биолаборатории США грозят России и Украине
09:43 16.05.2026 (обновлено: 10:17 16.05.2026)
Сальдо рассказал, чем биолаборатории США грозят России и Украине

  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что деятельность американских биолабораторий на Украине создает риски для населения страны и соседних российских регионов из-за непрозрачной работы с опасными патогенами.
ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Угроза для населения российских и украинских регионов от деятельности американских биолабораторий на Украине состоит в непрозрачной работе с опасными патогенами, которая ведется в них под иностранным военным кураторством, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Опасность для людей состоит в самой непрозрачности такой деятельности. Любая работа с опасными патогенами, особенно под иностранным военным кураторством и в условиях боевых действий, создает риски для населения. Это касается и правобережья Херсонской области, и Украины, и соседних российских регионов", — пояснил Сальдо.
Глава области подчеркнул, что считать угрозу исчерпанной пока нельзя.
"Считать угрозу от американских биолабораторий на Украине закрытой оснований нет", - сказал Сальдо.
Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила в понедельник, что Штаты проведут расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.
Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
