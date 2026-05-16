ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. США финансировали как минимум 13 биолабораторий на Украине, следует из документов американского посольства в этой стране, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно бумагам, Вашингтон потратил 24,8 миллиона долларов на строительство и оснащение объектов высокой степени защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах. Большинство из них передали украинской стороне в 2009-2013 годах.
Наиболее дорогостоящим объектом стала центральная референс-лаборатория противочумного института в Одессе стоимостью 3,49 миллиона долларов. Среди других крупных центров — Институт ветеринарной медицины в Киеве (2,11 миллиона), а также диагностические лаборатории в Днепропетровске (1,94 миллиона) и Львове (1,93 миллиона).
При этом, как следует из доклада Пентагона, изученного РИА Новости, американские власти инвестировали более 200 миллионов долларов в 46 лабораторий на Украине. Их создавали в рамках Программы снижения биологических угроз Минобороны США. Официально проект якобы направлен на борьбу со вспышками наиболее опасных инфекций любого характера — от естественных до преднамеренных.
Россия неоднократно заявляла, что Штаты финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки лабораторий на Украине в нарушение КБТО. По данным Минобороны, после начала СВО оттуда вывезли все необходимое для продолжения американской программы.
Власти США во время президентства Джо Байдена отрицали наличие на украинской территории химических и биологических лабораторий, контролируемых Вашингтоном.
На прошлой неделе директор Нацразведки США Тулси Габбард заявила, что представители бывшей администрации лгали и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.