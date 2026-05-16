Документы посольства США в Киеве вскрыли финансирование 13 биолабораторий

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. США финансировали как минимум 13 биолабораторий на Украине, следует из документов американского посольства в этой стране, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Наиболее дорогостоящим объектом стала центральная референс-лаборатория противочумного института в Одессе стоимостью 3,49 миллиона долларов. Среди других крупных центров — Институт ветеринарной медицины в Киеве (2,11 миллиона), а также диагностические лаборатории в Днепропетровске (1,94 миллиона) и Львове (1,93 миллиона).