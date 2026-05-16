Силы ПВО отразили атаку беспилотников, летевших на Москву

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили 23 дрона на подлете к Москве за последние несколько часов, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Четыре БПЛА сбиты средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.", — написал он на платформе "Макс".
До этого глава города рассказал о 19 перехваченных беспилотниках. Всего с начала суток военные сбили 30 БПЛА, летевших на столицу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18