Силы ПВО отразили атаку беспилотников, летевших на Москву

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили 23 дрона на подлете к Москве за последние несколько часов, сообщил мэр Сергей Собянин.

"Четыре БПЛА сбиты средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.", — написал он на платформе " Макс ".

До этого глава города рассказал о 19 перехваченных беспилотниках. Всего с начала суток военные сбили 30 БПЛА, летевших на столицу.