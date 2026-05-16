Беспилотник, упавший вблизи энергоблоков Запорожской АЭС, обезвредили

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат ВСУ, который упал вблизи энергоблоков Запорожской атомной станции, обезврежен, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Все технологические процессы протекают нормально, параметры безопасности находятся под строгим контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы.