14:22 16.05.2026 (обновлено: 14:28 16.05.2026)
Беспилотник, упавший вблизи энергоблоков Запорожской АЭС, обезвредили

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков Запорожской атомной станции.
  • Дрон обезврежен, при падении он не сдетонировал.
  • Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационный фон в пределах нормы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат ВСУ, который упал вблизи энергоблоков Запорожской атомной станции, обезврежен, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, дрон упал вблизи энергоблоков, сообщает пресс-служба станции. При падении дрон не сдетонировал. В результате происшествия разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты, проводится обследование территории и оценка обстоятельств инцидента
"Беспилотник ВСУ, который упал вблизи энергоблоков станции, обезврежен" , - сообщила Яшина.
Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Все технологические процессы протекают нормально, параметры безопасности находятся под строгим контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы.
