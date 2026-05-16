В Белгородской области погиб мужчина при ударе дрона ВСУ по автомобилю.

БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Мужчина погиб в Белгородской области в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщили в региональном оперштабе.
"В результате целенаправленного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. В поселке Красная Яруга дрон атаковал легковой автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что транспортное средство повреждено.
