В Белгороде при атаке беспилотника ВСУ повредило более 70 квартир - РИА Новости, 16.05.2026
12:10 16.05.2026 (обновлено: 12:16 16.05.2026)
В Белгороде при атаке беспилотника ВСУ повредило более 70 квартир

В Белгороде в пятницу при атаке БПЛА на жилой дом повреждено более 70 квартир

Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде в пятницу при атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом получили ранения девять человек, также было повреждено более 70 квартир.
БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Более 70 квартир повреждены в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде в пятницу, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно опубликованным оперштабом данным, за прошедшие сутки разрушения зафиксированы в 29 населенных пунктах в девяти муниципалитетах области. Один человек погиб, 18 получили ранения различной степени тяжести, в том числе ребенок. В результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в шести многоквартирных домах, 22 частных домовладениях, трех инфраструктурных объектах, пяти социальных и шести коммерческих объектах, двух предприятиях, трех складах и 30 транспортных средствах.
Белгороде в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом ранены девять человек... В доме повреждены более 70 квартир. Оценку строительных конструкций будут производить эксперты. Также от ударов БПЛА в городе повреждены 3 МКД, инфраструктурный объект, оборудование на территории коммерческого объекта и 19 автомобилей", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Уточняется, что в Белгородском округе в селе Нечаевка пострадал мужчина, в поселке Дубовое погиб мужчина, кроме того, принято решение временно отселить жителей близлежащих домов в связи с обнаружением неразорвавшихся фрагментов боеприпаса. По данным оперштаба, повреждения зафиксированы в Борисовском округе в селе Грузское, в Валуйском округе в поселке Уразово, в Волоконовском округе в селе Чапельное и в Шебекинском округе в городе Шебекино, селах Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Максимовка и хуторе Бондаренков.
Как добавили в ведомстве, в Краснояружском округе тяжело ранен мужчина, в Грайворонском округе пострадали два мирных жители и боец подразделения "Орлан", в Ракитянском округе в селе Солдатское ранены четыре человека: три женщины и мужчина.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
