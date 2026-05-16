Рейтинг@Mail.ru
На Бали предупредили туристов о мошенничестве с онлайн-анкетой - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:55 16.05.2026
На Бали предупредили туристов о мошенничестве с онлайн-анкетой

РИА Новости: туристов на Бали предупредили о мошенничестве с анкетой для въезда

CC BY 2.0 / Jorge Franganillo / Убуд, Бали
Убуд, Бали - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
CC BY 2.0 / Jorge Franganillo /
Убуд, Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ассоциация отелей и ресторанов Бали предупредила туристов о мошеннических сайтах.
  • Злоумышленники взимают более 100 евро за заполнение бесплатной онлайн-анкеты для въезда в Индонезию.
  • Электронную форму прибытия (All Indonesia Arrival Card) нужно заполнять на официальном сайте иммиграции Индонезии.
ДЖАКАРТА, 16 мая - РИА Новости. Ассоциация отелей и ресторанов индонезийского острова Бали предупредила туристов о мошеннических сайтах, которые взимают с иностранцев более 100 евро за заполнение бесплатной онлайн-анкеты для въезда в Индонезию, заявили РИА Новости в организации.
"Туристам необходимо внимательно проверять сайты и использовать только официальные платформы индонезийских властей… Сборы на сайтах-клонах за якобы быстрое оформление въезда могут достигать 100 евро", - сказали РИА Новости в ассоциации.
Вид с на пляж Алтынкум в Турции - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Анталье рассказали, каких расходов ожидают от туриста из России
5 мая, 04:35
Речь идет об электронной форме прибытия (All Indonesia Arrival Card), которую путешественники должны самостоятельно бесплатно заполнить на официальном сайте иммиграции Индонезии перед поездкой. По данным ассоциации, злоумышленники создают сайты-клоны и выдают платные посреднические услуги за обязательный государственный сервис.
В организации также напомнили, что заполнить анкету можно не ранее чем за 72 часа до въезда, после чего турист получает QR-код. При этом виза по прибытии или электронная виза для большинства иностранцев оформляется отдельно и остается платной.
Вид на храм Танах Лот, Бали - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Россияне на Бали столкнулись со "схемой Долиной" при аренде вилл
6 марта, 04:42
 
ТуризмИндонезияБалиВ миреТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала