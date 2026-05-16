На Бали предупредили туристов о мошенничестве с онлайн-анкетой

ДЖАКАРТА, 16 мая - РИА Новости. Ассоциация отелей и ресторанов индонезийского острова Бали предупредила туристов о мошеннических сайтах, которые взимают с иностранцев более 100 евро за заполнение бесплатной онлайн-анкеты для въезда в Индонезию, заявили РИА Новости в организации.

"Туристам необходимо внимательно проверять сайты и использовать только официальные платформы индонезийских властей… Сборы на сайтах-клонах за якобы быстрое оформление въезда могут достигать 100 евро", - сказали РИА Новости в ассоциации.

В организации также напомнили, что заполнить анкету можно не ранее чем за 72 часа до въезда, после чего турист получает QR-код. При этом виза по прибытии или электронная виза для большинства иностранцев оформляется отдельно и остается платной.