Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области отразили атаку украинских дронов.
- БПЛА уничтожены в Таганроге, Каменск-Шахтинске, а также в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. БПЛА уничтожены в двух городах и двух районах Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский, Мясниковском и Матвеево-Курганском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что беспилотная опасность сохраняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18