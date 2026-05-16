В Ставропольском крае отразили атаку украинских беспилотников.

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Атака БПЛА ВСУ отражена под Невинномысском в Ставропольском крае, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Наши ПВО отразили налет вражеских БПЛА под Невинномысском. Пострадавших и разрушений на земле нет", - написал Владимиров в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что режим беспилотной опасности на Ставрополье продолжает действовать.
