Эксперт объяснил, какие поселения нужно создавать в Арктике

МУРМАНСК, 16 мая – РИА Новости. Создание биоэкопоселений вдоль трассы Северного морского пути позволит двигать вперед науку и технологии, сберегать окружающую среду, что важно для устойчивого развития всей Арктики, заявил в разговоре с РИА Новости координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос создания биоэкопоселений вдоль Трансарктического транспортного коридора. По мнению Воротникова, это поручение имеет большое значение как для развития всей территории Арктики , так и для развития современных технологий, науки, общества.

"Биоэкопоселение - это территория, на которой будут развиваться в первую очередь энерго- и природосберегающие технологии, которые позволят минимизировать ущерб природной среде. Данный тип поселений будет нуждаться не только в применении новых подходов, но и позволит людям приобретать новые профессии, связанные с использованием этих современных технологий", - отметил Воротников.

По мнению эксперта, таким образом возникает ситуация, которая ведет к устойчивому развитию, а симбиоз новых технологий, высококвалифицированных кадров и особой среды окажет огромное влияние на жизнь на этих территориях. Кроме того, такой подход, считает Воротников, может помочь решить ряд серьезных проблем, в частности, позволит снизить или даже избежать деградации вечной мерзлоты.