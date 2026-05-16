В Иваново арестовали двух полицейских и женщину, обвиняемых в изнасиловании
16:18 16.05.2026 (обновлено: 17:43 16.05.2026)
В Иваново арестовали двух полицейских и женщину, обвиняемых в изнасиловании

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Наручники на двери кабины для обвиняемых в зале суда
Наручники на двери кабины для обвиняемых в зале суда. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Иваново заключил под стражу трех фигурантов уголовного дела, в том числе двух сотрудников полиции.
  • Среди арестованных — начальник и старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинскому району Иваново.
  • Часть преступлений, по версии следствия, была совершена при исполнении должностных обязанностей во время проведения следственных действий.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Октябрьский районный суд Иваново заключил под стражу троих фигурантов уголовного дела, в том числе двух сотрудников полиции, обвиняемых в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц, сообщила объединенная пресс-служба судов Ивановской области.
"Постановлениями Октябрьского районного суда <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 13.07.2026 года включительно", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, под арест отправлены начальник ОКОН ОМВД России по Ленинскому району Иваново, обвиняемый по пункту "а" части 2 статьи 131 УК РФ и двум эпизодам пункта "а" части 2 статьи 132 УК России, а также его сожительница, обвиняемая по пункту "а" части 2 статьи 132 УК России.
Ранее суд также арестовал старшего оперуполномоченного ОКОН ОМВД России по Ленинскому району Иваново, обвиняемого по пункту "а" части 2 статьи 131 и пункту "а" части 2 статьи 132 УК России.
По версии следствия, часть преступлений была совершена обвиняемыми при исполнении должностных обязанностей во время проведения следственных действий.
