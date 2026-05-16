15:54 16.05.2026 (обновлено: 15:57 16.05.2026)
В Иваново арестовали полицейского, подозреваемого в групповом изнасиловании

Сотрудник полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иваново арестовали старшего оперуполномоченного ОКОН ОМВД России по Ленинскому району, обвиняемого в групповом изнасиловании при исполнении должностных обязанностей.
  • Обвиняемый заключен под стражу на два месяца.
БРЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Полицейскому из Иваново, который обвиняется в групповом изнасиловании при исполнении должностных обязанностей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В субботу Октябрьский районный суд города Иваново избирает меру пресечения для троих фигурантов уголовного дела о групповом изнасиловании, двое из которых - сотрудники полиции. Как рассказали в пресс-службе, обвиняемые были задержаны 14 мая.
"Постановлением... суда… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца… в отношении старшего оперуполномоченного ОКОН ОМВД России по Ленинскому району Иваново, обвиняемого в совершении при исполнении должностных обязанностей (проведении следственных действий) преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 131, пунктом "а" части 2 статьи 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные группой лиц)", - говорится в сообщении в канале пресс-службы на платформе "Макс".
Постановление суда в законную силу не вступило.
В отношении еще двух фигурантов решение об избрании меры пресечения пока не принято. Это, по данным пресс-службы, начальник ОКОН ОМВД России по Ленинскому району Иваново и его сожительница.
Мужчине предъявлены обвинения в двух преступлениях по части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), совершенных, по данным пресс-службы, в том числе при исполнении должностных обязанностей. Женщина обвиняется в одном преступлении по части 2 статьи 132 УК РФ.
