В Иваново арестовали полицейского, подозреваемого в групповом изнасиловании

Краткий пересказ от РИА ИИ В Иваново арестовали старшего оперуполномоченного ОКОН ОМВД России по Ленинскому району, обвиняемого в групповом изнасиловании при исполнении должностных обязанностей.

Обвиняемый заключен под стражу на два месяца.

БРЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Полицейскому из Иваново, который обвиняется в групповом изнасиловании при исполнении должностных обязанностей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В субботу Октябрьский районный суд города Иваново избирает меру пресечения для троих фигурантов уголовного дела о групповом изнасиловании, двое из которых - сотрудники полиции. Как рассказали в пресс-службе, обвиняемые были задержаны 14 мая.

"Постановлением... суда… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца… в отношении старшего оперуполномоченного ОКОН ОМВД России по Ленинскому району Иваново, обвиняемого в совершении при исполнении должностных обязанностей (проведении следственных действий) преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 131, пунктом "а" части 2 статьи 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные группой лиц)", - говорится в сообщении в канале пресс-службы на платформе " Макс ".

Постановление суда в законную силу не вступило.

В отношении еще двух фигурантов решение об избрании меры пресечения пока не принято. Это, по данным пресс-службы, начальник ОКОН ОМВД России по Ленинскому району Иваново и его сожительница.