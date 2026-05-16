09:55 16.05.2026
В Австралии мужчина погиб после нападения акулы у острова Роттнест

CC BY 2.0 / Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi / Sea World
Акула у побережья Австралии. Архивное фото
Акула у побережья Австралии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У острова Роттнест близ Перта в штате Западная Австралия мужчина погиб после нападения акулы.
  • Нападение произошло утром у рифа Horseshoe Reef, в момент атаки очевидцы заметили белую акулу длиной около пяти метров.
ДЖАКАРТА, 16 мая - РИА Новости. Мужчина погиб после нападения акулы у острова Роттнест близ Перта в штате Западная Австралия, одного из самых популярных туристических направлений региона, сообщила полиция.
По данным экстренных служб, нападение произошло утром у рифа Horseshoe Reef.
«
"Экстренные службы получили сообщение о возможном нападении акулы у побережья острова Роттнест. 38-летний мужчина, предположительно, получил укус акулы. Его доставили на берег судном, где его встретили парамедики. К сожалению, спасти его не удалось", - говорится в заявлении полиции.
При этом в момент атаки примерно в 80 метрах от берега очевидцы заметили белую акулу длиной около пяти метров.
