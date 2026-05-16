В Египте поймали акулу, которая вызывала тревогу у отдыхающих

КАИР, 16 мая - РИА Новости. Рыбаки поймали около города Эль-Кусейр на красноморском побережье Египта крупную акулу, появление которой ранее вызвало тревогу среди отдыхающих, сообщила газета Al Masry Al Youm.
Эль-Кусейр расположен приблизительно в 130 километрах к югу от популярного египетского курорта Хургада.
"Несколько рыбаков из города Эль-Кусейр на юге провинции Красное море сумели поймать акулу, которая появилась ранее около одного из пляжей города и вызвала тревогу среди отдыхающих", - говорится в публикации.
По информации издания, акула крупных размеров была замечена в тот момент, когда в воде находились люди.
В Красном море обитают более 40 видов акул. Как ранее сообщал РИА Новости египетский тренер по плаванию и дайвингу Мухаммед Абдель Максуд, наиболее опасными считаются мако, тигровая и длиннокрылая. Эти три вида акул обладают острыми зубами и невероятной скоростью.
В июне 2023 года жертвой нападения тигровой акулы стал 23-летний россиянин, инцидент произошел неподалеку от одного из общественных пляжей Хургады. Несмотря на то, что нападения акул на красноморском побережье Египта - явление редкое, местные власти рекомендуют туристам не заходить в море в яркой одежде, не кормить рыбу и не выбрасывать пищу, органические вещества и различные отходы.