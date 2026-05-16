Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Судане Андрей Черновол заявил, что цель киевского режима в Африке — заработать денег.
- По словам посла, стратегия киевского режима заключается в поддержке боевиков и террористов в Африке, чтобы помочь западным неоколониалистам подорвать стабильность государств.
- Появление украинских инструкторов в Судане вписывается в более широкую линию Киева в Африке.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Цель киевского режима, поддерживающего боевиков и террористов в Африке, - заработать денег и помочь западным неоколониалистам подорвать стабильность, заявил посол России в Судане Андрей Черновол.
Появление украинских инструкторов в Судане укладывается в более широкую линию Киева в Африке, пишут "Известия" со ссылкой на Черновола.
"Такая практика идет в русле стратегии киевского режима по поддержке боевиков и террористов в Африке. Цель - заработать денег, а заодно помочь западным неоколониалистам подорвать стабильность и безопасность государств, отстаивающих свой суверенитет", - приводит издание слова посла.
Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский ранее заявил, что киевский режим тесно сотрудничает с международными террористическими группировками для подготовки борьбы против законных правительств, в том числе в Африке