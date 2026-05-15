Москвичам пообещали аномальную жару в начале следующей недели - РИА Новости, 15.05.2026
14:22 15.05.2026
Москвичам пообещали аномальную жару в начале следующей недели

© РИА Новости / Владимир Песня | Девушка загорает на ВДНХ в Москве в жаркую погоду
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в начале следующей недели ожидается жара с температурой воздуха до 32 градусов.
  • МЧС рекомендует соблюдать осторожность, избегать перегрева на солнце и следовать правилам пожарной безопасности.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Жаркая погода с температурой воздуха до 32 градусов установится в Москве в начале следующей недели, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
«

"В период с 18 по 22 мая на территории Москвы ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха днем 30-32 градуса", - говорится в сообщении ведомства.

В связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.
"Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем", - предупреждает главное управление МЧС.
МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбществоПогода
 
 
