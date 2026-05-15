Астроном предупредила о неожиданном событии на орбите Земли в июле

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Вечером 6 июля Земля, двигаясь по своей орбите, окажется максимально далеко от Солнца, рассказала РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская.

"Как известно, Земля движется не по круговой орбите, а по эллипсу. Земля пройдет афелий - наиболее удаленную точку своей орбиты - в 21 час по московскому времени 6 июля. Расстояние до Солнца составит 152,1 миллиона километров. Сравните с январем - тогда Земля проходила перигелий - ближайшую к Солнцу точку свой орбиты. Это было 2 января в час ночи, расстояние до Солнца составляло 147,1 миллиона километров", - рассказала Роменская.

Она напомнила, что если бы у планеты не было наклона оси вращения, то и времен года бы не было, Земля освещалась бы равномерно в течение года.