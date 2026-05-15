Астроном предупредила о неожиданном событии на орбите Земли в июле - РИА Новости, 15.05.2026
05:00 15.05.2026 (обновлено: 05:20 15.05.2026)
Астроном предупредила о неожиданном событии на орбите Земли в июле

РИА Новости: 6 июля Земля окажется максимально далеко от Солнца

  • Земля окажется максимально далеко от Солнца вечером 6 июля.
  • Наиболее удаленная точка орбиты Земли (афелий) будет достигнута 6 июля в 21:00 по московскому времени, расстояние до Солнца составит 152,1 миллиона километров.
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Вечером 6 июля Земля, двигаясь по своей орбите, окажется максимально далеко от Солнца, рассказала РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская.
"Как известно, Земля движется не по круговой орбите, а по эллипсу. Земля пройдет афелий - наиболее удаленную точку своей орбиты - в 21 час по московскому времени 6 июля. Расстояние до Солнца составит 152,1 миллиона километров. Сравните с январем - тогда Земля проходила перигелий - ближайшую к Солнцу точку свой орбиты. Это было 2 января в час ночи, расстояние до Солнца составляло 147,1 миллиона километров", - рассказала Роменская.
Она напомнила, что если бы у планеты не было наклона оси вращения, то и времен года бы не было, Земля освещалась бы равномерно в течение года.
"Как лектор планетария, общающийся с аудиторией, замечаю, что даже для взрослых людей становится неожиданным открытием тот факт, что времена года меняются не из-за изменения расстояния от Земли до Солнца. Люди удивляются, что дальше всего от Солнца мы находимся в середине лета, а не зимой", - отметила астроном.
