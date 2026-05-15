Зарплаты мужчин-руководителей в России в 1,5 раза выше, чем женщин
00:59 15.05.2026
Зарплаты мужчин-руководителей в России в 1,5 раза выше, чем женщин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя зарплата руководителей-мужчин в октябре 2025 года оказалась в 1,5 раза больше, чем у женщин.
  • Самая сильная разница в зарплатах — у руководителей высшего звена, она составила 143,6 тысячи рублей.
  • В различных секторах экономики разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами-руководителями также значителен.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Средняя зарплата руководителей-мужчин в октябре 2025 года оказалась в 1,5 раза, или на 71,2 тысячи рублей больше, чем у женщин, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата.
Так, зарплаты мужчин на руководящих должностях в среднем по стране в октябре прошлого года составили 212,5 тысячи рублей, а женщин - 141,3 тысячи. Два года назад соотношение составляло 166,3 тысячи рублей у мужчин и 111,5 тысяч у женщин, а разрыв был равен 54,7 тысячи рублей.
Самая сильная разница в зарплатах оказалась у руководителей высшего звена - 143,6 тысячи рублей (или в 1,8 раза). Разница в трудовых доходах управляющих в корпоративном секторе составила 67,6 тысячи рублей (в 1,4 раза), у руководителей подразделений в сфере производства - почти 64 тысячи (в 1,5 раза).
В гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле мужчины-руководители получали на 50,5 тысячи рублей, или в 1,5 раза больше женщин.
Ранее РИА Новости сообщало, что разница между зарплатами мужчин и женщин в России в 2025 году достигла почти 40 тысяч рублей.
