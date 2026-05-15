Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что Запад использует Балтику как лабораторию по изучению того, как нагнетать обстановку и сдерживать Россию.
- По словам Грушко, ранее в регионе не было никаких предпосылок для наращивания напряженности.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что Запад использует Балтику как лабораторию по изучению того, как нагнетать обстановку и сдерживать Россию.
"Регион был самым спокойным в военном отношении. Там не было ни конфликтов ни замороженных, ни размороженных. Вообще не было никаких предпосылок для наращивания напряженности. Балтийский регион сейчас используется Западом как лаборатория того, как нагнетать обстановку и как с различных региональных и географических направлений сдерживать Россию", - заявил Грушко "Известиям".