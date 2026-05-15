11:53 15.05.2026
Россия и Китай проведут забег дружбы в рамках "Зеленого Марафона"

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 2 тысяч бегунов из России и такое же количество из Китая 30 мая одновременно выйдут на старт Международного забега дружбы в рамках "Зеленого Марафона" в Благовещенске и Хэйхэ, сообщает пресс-служба "Сбера".
Каждый участник получит памятную медаль — символ личной победы.
В Благовещенске можно выбрать дистанцию 4,2 километра или северную ходьбу на 1 километр. Для подростков от 14 до 17 лет есть забег юниоров на 4,2 километра. Дети от 7 до 13 лет пробегут 420 метров. Также организаторы подготовили инклюзивные забеги для взрослых и ребят с особенностями. В Хэйхэ можно пробежать дистанцию 4,2 километра или пройти определенную дистанцию северной ходьбой. Маршруты забегов проложены параллельно друг другу на обоих берегах Амура.
В Благовещенске для бегунов и жителей города будут работать анимационные и спортивные зоны, а также активности от партнеров и фудкорт. Хедлайнером музыкальной программы в Благовещенске станет дуэт Nemiga ("Бессонница").
Участие в забеге бесплатное, но каждый желающий может сделать благотворительный взнос на платформе банка.
"Зеленый Марафон" превращается в международный праздник для всех любителей спорта и добрых дел. В этом году мы впервые вместе с единомышленниками из Китая покажем, что спорт и взаимопомощь не знают границ. Благовещенск и Хэйхэ станут беговыми аренами, чтобы каждый почувствовал: между нами нет расстояний и различий, когда речь идет о здоровом образе жизни, добре и семейном празднике", - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник "СберПрайм Зеленый Марафон" пройдет в 60 городах России от Владивостока до Калининграда 30 мая.
 
