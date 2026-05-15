Финская полиция не намерена проводить расследование из-за дронов, пишут СМИ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Полиция Финляндии не намерена проводить расследование на фоне заявлений о дронах в воздушном пространстве страны, сообщил главный инспектор полиции Сами Хятенен.

Финские власти в пятницу утром получали сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны, был закрыт столичный аэропорт. Около 07.00 утра власти заявили, что угроза дронов миновала.

"Полиция обязана провести предварительное расследование в том случае, если дрон падает на землю", - приводит слова Хятенена телерадиовещатель Yle.

Инспектор сообщил Yle, что в данном случае нет ничего, требующего от полиции проведения предварительного расследования или других следственных действий.

Начальник оперативного управления сил обороны Кари Нисула, в свою очередь, заявил о том, что Финляндию предупредили о возможном заходе беспилотников в воздушное пространство страны.

"В этот раз мы получили информацию о возможном риске захода беспилотников на территорию Финляндии. В этой связи я больше ничего не раскрываю", - сказал Нисула на пресс-конференции, трансляцию которой вели финские СМИ.

Глава спасательного департамента МВД республики Киммо Кохвакка ранее заявил агентству STT, что по меньшей мере один дрон залетел в воздушное пространство Финляндии. Теперь силы обороны республики утверждают, что ничего подобного не зафиксировали.