Финская полиция не намерена проводить расследование из-за дронов, пишут СМИ

15:39 15.05.2026
Yle: финская полиция не будет проводить расследование на фоне сообщений о дронах

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Финляндии не намерена проводить расследование на фоне заявлений о дронах в воздушном пространстве страны.
  • Финские власти получали сообщения о беспилотниках, из-за чего был временно закрыт столичный аэропорт.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Полиция Финляндии не намерена проводить расследование на фоне заявлений о дронах в воздушном пространстве страны, сообщил главный инспектор полиции Сами Хятенен.
Финские власти в пятницу утром получали сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны, был закрыт столичный аэропорт. Около 07.00 утра власти заявили, что угроза дронов миновала.
"Полиция обязана провести предварительное расследование в том случае, если дрон падает на землю", - приводит слова Хятенена телерадиовещатель Yle.
Инспектор сообщил Yle, что в данном случае нет ничего, требующего от полиции проведения предварительного расследования или других следственных действий.
Начальник оперативного управления сил обороны Кари Нисула, в свою очередь, заявил о том, что Финляндию предупредили о возможном заходе беспилотников в воздушное пространство страны.
"В этот раз мы получили информацию о возможном риске захода беспилотников на территорию Финляндии. В этой связи я больше ничего не раскрываю", - сказал Нисула на пресс-конференции, трансляцию которой вели финские СМИ.
Глава спасательного департамента МВД республики Киммо Кохвакка ранее заявил агентству STT, что по меньшей мере один дрон залетел в воздушное пространство Финляндии. Теперь силы обороны республики утверждают, что ничего подобного не зафиксировали.
С конца марта власти республики неоднократно сообщали о прилете беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
