ВСУ применили натовские БПЛА при атаке на ДК в Шахтерске, заявили в СК
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 15.05.2026
ВСУ применили натовские БПЛА при атаке на ДК в Шахтерске, заявили в СК

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные применили БПЛА производства стран НАТО при атаке на дом культуры в Шахтерске в ДНР.
  • В ходе осмотра места атаки обнаружены фрагменты, предположительно, ударных БПЛА самолетного типа натовского производства.
  • Атака привела к повреждению жилых домов и легковых автомобилей, находившихся вблизи дома культуры.
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные применили БПЛА производства стран НАТО при атаке дома культуры в Шахтерске в ДНР, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
"Сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации производится осмотр и фиксация последствий массированной вооруженной атаки в н.п. Шахтерск со стороны вооруженных формирований Украины <...> В ходе осмотра места атаки обнаружены фрагменты, предположительно, ударных БПЛА самолетного типа натовского производства", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что также были повреждены жилые дома и легковые автомобили, которые находились вблизи ДК. Противник совершил атаку по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника.
Днем 15 мая мэр Шахтерска Александр Шатов сообщил РИА Новости, что украинские военные атаковали четырьмя беспилотниками дом культуры в Шахтерске в ДНР во время приема граждан главой городской администрации.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
