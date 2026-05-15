ВСУ применили натовские БПЛА при атаке на ДК в Шахтерске, заявили в СК

ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные применили БПЛА производства стран НАТО при атаке дома культуры в Шахтерске в ДНР, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
"Сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации производится осмотр и фиксация последствий массированной вооруженной атаки в н.п. Шахтерск со стороны вооруженных формирований Украины <...> В ходе осмотра места атаки обнаружены фрагменты, предположительно, ударных БПЛА самолетного типа натовского производства", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что также были повреждены жилые дома и легковые автомобили, которые находились вблизи ДК. Противник совершил атаку по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника.
Днем 15 мая мэр Шахтерска Александр Шатов сообщил РИА Новости, что украинские военные атаковали четырьмя беспилотниками дом культуры в Шахтерске в ДНР во время приема граждан главой городской администрации.
22 июня 2022, 17:18