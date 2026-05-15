МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Несколько десятков тел украинских солдат пропали из военного морга в Сумах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумах из морга военного госпиталя пропали несколько десятков тел уничтоженных националистов", — рассказал собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, после посещения медицинского учреждения представителями командования 14-го армейского корпуса ВСУ к моргу прибыли несколько десятков военнослужащих и забрали тела.
"После посещения учреждения здравоохранения командованием 14-го АК ВСУ несколько десятков украинских националистов прибыли в морг и вывезли практически все тела, находящиеся в холодильных камерах", - добавил он.
Собеседник добавил, что, по предварительной информации, тела планируют захоронить на кладбище хирургических отходов.