В Сумах из морга пропали тела десятков боевиков ВСУ - РИА Новости, 15.05.2026
18:54 15.05.2026
В Сумах из морга пропали тела десятков боевиков ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Форма украинского военного. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из морга военного госпиталя в Сумах пропали несколько десятков тел украинских солдат.
  • После посещения медицинского учреждения представителями командования 14-го армейского корпуса ВСУ, в морг прибыли военнослужащие и вывезли тела.
  • По предварительной информации, тела планируют захоронить на кладбище хирургических отходов.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Несколько десятков тел украинских солдат пропали из военного морга в Сумах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумах из морга военного госпиталя пропали несколько десятков тел уничтоженных националистов", — рассказал собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, после посещения медицинского учреждения представителями командования 14-го армейского корпуса ВСУ к моргу прибыли несколько десятков военнослужащих и забрали тела.
"После посещения учреждения здравоохранения командованием 14-го АК ВСУ несколько десятков украинских националистов прибыли в морг и вывезли практически все тела, находящиеся в холодильных камерах", - добавил он.
Собеседник добавил, что, по предварительной информации, тела планируют захоронить на кладбище хирургических отходов.
