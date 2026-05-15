06:53 15.05.2026 (обновлено: 15:37 15.05.2026)
ВСУ вернули России несколько пленных в критическом состоянии, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ вернули российской стороне несколько военнопленных в критическом состоянии, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
  • Российская сторона во время последнего обмена получила десятки человек с ампутированными конечностями.
  • Мирошник неоднократно заявлял о пытках ВСУ в отношении российских пленных.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. ВСУ вернули российской стороне несколько военнопленных в критическом состоянии, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Несколько человек нам передали в критическом состоянии, на грани жизни и смерти", — сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что российская сторона во время последнего обмена получила десятки человек с ампутированными конечностями.
"Медики выяснят, как это произошло: результат ранений, действия той стороны. Это все потребует исследований, но многозначительно выглядит, когда несколько десятков военных, которые возвращаются по обмену, с серьезными ранениями и увечьями", — добавил посол.
Мирошник неоднократно заявлял РИА Новости о пытках ВСУ в отношении российских пленных. Так, в феврале он рассказывал, что они подвергаются сексуальному насилию, изощренным пыткам и моральным издевательствам. Международные организации, которые посещают российских военнопленных, достаточно формально выполняют свою работу и не хотят знать правду о пытках ВСУ, отмечал Мирошник.
