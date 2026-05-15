ВСУ вернули России несколько пленных в критическом состоянии, заявил посол

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. ВСУ вернули российской стороне несколько военнопленных в критическом состоянии, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что российская сторона во время последнего обмена получила десятки человек с ампутированными конечностями.

"Медики выяснят, как это произошло: результат ранений, действия той стороны. Это все потребует исследований, но многозначительно выглядит, когда несколько десятков военных, которые возвращаются по обмену, с серьезными ранениями и увечьями", — добавил посол.