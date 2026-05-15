Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВСУ пытают российских военнопленных методами афганской и иракской кампаний, в частности топят в воде и пытают электричеством, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Мирошник неоднократно заявлял РИА Новости о пытках ВСУ в отношении российских пленных. Так, в феврале он рассказывал, что они подвергаются сексуальному насилию, изощренным пыткам и моральным издевательствам. Примечательно, что международные организации, которые посещают российских военнопленных, достаточно формально выполняют свою работу и не хотят знать правду о пытках ВСУ.
"Новые методы (пыток - ред.) появляются с приходом иностранных инструкторов. Методы... которые применялись в Афганистане и Ираке. Например, человека топят и не дают прийти в себя. Электрические стулья становятся повсеместными. Присутствует подвешивание людей за ноги и долгосрочное избиение", - сказал Мирошник.
