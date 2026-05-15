12:51 15.05.2026
Пушилин рассказал о продвижениях ВС России в районе Василевки в ДНР

Пушилин: ВС России улучшили позиции в районе Шевченко и Василевки в ДНР

  • ВС России улучшили позиции в районе населенных пунктов Шевченко и Василевка ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин на форуме "Россия — Исламский мир: КазаньФорум".
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ улучшили позиции в районе населенных пунктов Шевченко и Василевка ДНР, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"В районе Шевченко и Василевки также мы видим улучшение позиций наших подразделений", - сказал Пушилин на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".
Населенные пункты Шевченко и Василевка находятся западнее села Гришино, об освобождении которого в апреле сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходят в Казани 13-15 мая.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКазаньДенис ПушилинВалерий Герасимов
 
 
