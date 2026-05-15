03:12 15.05.2026
Специалист по питанию рассказала, кому нельзя есть яйца

Доцент Ким: людям с нарушением липидного обмена стоит есть яйца с осторожностью

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Людям с нарушением липидного обмена стоит есть яйца с осторожностью, рассказала специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.
  • Яйца лучше сочетать с продуктами, богатыми клетчаткой, чтобы они лучше усваивались, посоветовала она.
  • При нарушении обмена веществ может и не быть симптомов, поэтому важно проверять кровь, предупредила эксперт.
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Людям с нарушением липидного обмена есть яйца стоит с осторожностью, и лучше сочетать их с продуктами, богатыми клетчаткой, сообщила РИА Новости доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.
"Тем, у кого есть предрасположенность к нарушению липидного обмена и склонность к избыточному содержанию холестерина в крови, яйца нужно есть с осторожностью, потому что у них это может отражаться на холестерине. Можно, например, 1-2 яйца в неделю", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что при этом важно, как приготовлены яйца. Например, если их отварить и сделать салат с продуктами, содержащими клетчатку, то усваиваться они уже будут лучше.
"Даже на тех, у кого есть нарушение липидного обмена, из-за обилия клетчатки это не будет сильно сказываться, потому что клетчатка будет связывать какие-то вещи, которые могут негативно сказаться в чистом виде. То есть здесь важно, в каком сочетании, в каком виде и при какой термической обработке приготовлены яйца", - отметила Ким.
"Люди, у которых непереносимость или аллергия на яйца, обычно это ощущают. Но при нарушении обмена веществ может и не быть симптомов – нужно проверять кровь. Но в целом это очень полезный продукт в правильном употреблении", - добавила собеседница агентства.
