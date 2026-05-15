Специалист по питанию рассказала, кому нельзя есть яйца

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Людям с нарушением липидного обмена есть яйца стоит с осторожностью, и лучше сочетать их с продуктами, богатыми клетчаткой, сообщила РИА Новости доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.

"Тем, у кого есть предрасположенность к нарушению липидного обмена и склонность к избыточному содержанию холестерина в крови, яйца нужно есть с осторожностью, потому что у них это может отражаться на холестерине. Можно, например, 1-2 яйца в неделю", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что при этом важно, как приготовлены яйца. Например, если их отварить и сделать салат с продуктами, содержащими клетчатку, то усваиваться они уже будут лучше.

« "Даже на тех, у кого есть нарушение липидного обмена, из-за обилия клетчатки это не будет сильно сказываться, потому что клетчатка будет связывать какие-то вещи, которые могут негативно сказаться в чистом виде. То есть здесь важно, в каком сочетании, в каком виде и при какой термической обработке приготовлены яйца", - отметила Ким.