В МЭР рассказали о сроках снятия ограничений для туров на Ближний Восток

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Решение о снятии ограничений на продажи туров в страны Ближнего Востока может быть принято в ближайшее время, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Решение о снятии ограничений может быть принято в ближайшее время", - ответил Кондратьев на вопрос, когда могут быть сняты рекомендации не продавать туры в страны Ближнего Востока.
По его словам, решение будет приниматься исходя из ситуации в регионе.
МИД РФ в связи с эскалацией на Ближнем Востоке в начале марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации авиасообщения воздержаться от турпоездок в ряд стран региона. Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.