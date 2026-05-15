США признали, что очередная "конспирология" Москвы оказалась правдой - РИА Новости, 15.05.2026
08:00 15.05.2026 (обновлено: 09:10 15.05.2026)

США признали, что очередная "конспирология" Москвы оказалась правдой

Елена Караева
Глава Национальной разведки США Тулси Габбард намерена проверить финансирование 120 биологических (какое лукавое название!) лабораторий, находящихся за пределами Америки. Треть этих "био"/учреждений, то есть четыре десятка практически никем не контролируемых исследовательских центров, в которых хранятся страшенные патогены, расположены на территории Незалежной.
Нацразведка — не какая-то "контора Никанора" (вроде того же USAID, например, где пилили 24/7/365 бюджеты на сотни миллиардов). Это структура, объединяющая 17 спецслужб, включая в том числе ЦРУ и военную разведку, чрезвычайно осведомленное РУМО (аббревиатура для шпионского управления Пентагона).
Нацразведка опирается на данные 17 независимых друг от друга спецслужб. Сопоставляет их. И получает сводную и подтвержденную информацию, что в этих "био"/лабораториях творится нечто настолько противозаконное и непристойное, что угрожает интересам и благополучию граждан США.
Обращает на себя внимание неуместность приставки "био" там, где на самом деле изучаются патогены высшей, четвертой степени летальности. Все эти "био" — чтобы избежать санкций за несоблюдение запрета на исследования в области бактериологического оружия. В каком-то смысле бакоружие пострашнее ядерного.
Не выживает в результате применения — достаточно одной пробирочки с патогенами, если и когда кто-то эту пробирочку случайно "обронит" — вообще никто и ничего.
И ведь не всем запрет — это когда нельзя. И нельзя ни под каким видом.
При необходимости любые запреты и ограничения толкуют так: "если нельзя, но нам очень нужно, то, значит, можно". В рамках борьбы за "западные ценности, свободу и демократию" идут исследования и манипуляции с возбудителями таких заболеваний, что мир содрогнется, если и когда узнает, что на самом деле творится в изолированных лабораторных боксах.
Когда Тулси Габбард, глава Нацразведки, сообщает об угрозе благополучию американцев со стороны этих, финансируемых Америкой биолабораторий, она говорит правду.
Деньги без счета, сотнями миллиардов — середина, как сказали бы в той же Америке, "нарратива". Сегодня в украинских биолабораториях химичат такое варево и манипулируют с такими РНК-вирусами, что начали переживать сами Штаты.
Сказанное Габбард — не просто не-новость. Сказанное Габбард — это реферат нескольких докладов генерала Игоря Кириллова. Генерал Кириллов, блестяще образованный военный (и ученый) семь лет возглавлял наши войска химической, биологической и радиозащиты. Это Игорь Анатольевич Кириллов составлял многочисленные доклады, которые шли и на стол высшему руководству страны и частично опубличивались в его выступлениях. И там было все, все абсолютно, о чем сообщила Габбард. О том, что в биолабораториях нет ни малейшего контроля за патогенами. Что нет внешних инспекций. Что непрозрачно примерно все. Притом что это непрозрачное все почти автоматически нарушает все положения всех международных документов и конвенций, запрещающих все разработки, связанные с бактериологическими патогенами, вирусами и бактериями.
Генерал был убит украинскими террористами. Потому что правда, которую генерал Игорь Анатольевич Кириллов говорил, была устрашающей для тех самых преступников с холодными глазами палачей, которые не только с патогенами работали, но и финансирование, судя по всему, от Америки подворовывали.
Еще одна тема, которую Россия годами поднимала на самом высоком уровне, за что обвинялась в беспочвенных выдумках и подвергалась насмешкам за конспирологические фантазии, оказалась чистой правдой. То ли еще будет.
