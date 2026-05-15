Глава Национальной разведки США Тулси Габбард намерена проверить финансирование 120 биологических (какое лукавое название!) лабораторий, находящихся за пределами Америки. Треть этих "био"/учреждений, то есть четыре десятка практически никем не контролируемых исследовательских центров, в которых хранятся страшенные патогены, расположены на территории Незалежной.

Нацразведка — не какая-то "контора Никанора" (вроде того же USAID , например, где пилили 24/7/365 бюджеты на сотни миллиардов). Это структура, объединяющая 17 спецслужб, включая в том числе ЦРУ и военную разведку, чрезвычайно осведомленное РУМО (аббревиатура для шпионского управления Пентагона ).

Нацразведка опирается на данные 17 независимых друг от друга спецслужб. Сопоставляет их. И получает сводную и подтвержденную информацию, что в этих "био"/лабораториях творится нечто настолько противозаконное и непристойное, что угрожает интересам и благополучию граждан США

Обращает на себя внимание неуместность приставки "био" там, где на самом деле изучаются патогены высшей, четвертой степени летальности. Все эти "био" — чтобы избежать санкций за несоблюдение запрета на исследования в области бактериологического оружия. В каком-то смысле бакоружие пострашнее ядерного.

Не выживает в результате применения — достаточно одной пробирочки с патогенами, если и когда кто-то эту пробирочку случайно "обронит" — вообще никто и ничего.

И ведь не всем запрет — это когда нельзя. И нельзя ни под каким видом.

При необходимости любые запреты и ограничения толкуют так: "если нельзя, но нам очень нужно, то, значит, можно". В рамках борьбы за "западные ценности, свободу и демократию" идут исследования и манипуляции с возбудителями таких заболеваний, что мир содрогнется, если и когда узнает, что на самом деле творится в изолированных лабораторных боксах.

Когда Тулси Габбард , глава Нацразведки, сообщает об угрозе благополучию американцев со стороны этих, финансируемых Америкой биолабораторий, она говорит правду.

Деньги без счета, сотнями миллиардов — середина, как сказали бы в той же Америке, "нарратива". Сегодня в украинских биолабораториях химичат такое варево и манипулируют с такими РНК-вирусами, что начали переживать сами Штаты.

Сказанное Габбард — не просто не-новость. Сказанное Габбард — это реферат нескольких докладов генерала Игоря Кириллова . Генерал Кириллов, блестяще образованный военный (и ученый) семь лет возглавлял наши войска химической, биологической и радиозащиты. Это Игорь Анатольевич Кириллов составлял многочисленные доклады, которые шли и на стол высшему руководству страны и частично опубличивались в его выступлениях. И там было все, все абсолютно, о чем сообщила Габбард. О том, что в биолабораториях нет ни малейшего контроля за патогенами. Что нет внешних инспекций. Что непрозрачно примерно все. Притом что это непрозрачное все почти автоматически нарушает все положения всех международных документов и конвенций, запрещающих все разработки, связанные с бактериологическими патогенами, вирусами и бактериями.

Генерал был убит украинскими террористами. Потому что правда, которую генерал Игорь Анатольевич Кириллов говорил, была устрашающей для тех самых преступников с холодными глазами палачей, которые не только с патогенами работали, но и финансирование, судя по всему, от Америки подворовывали.