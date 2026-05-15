Нижегородская область
 
11:19 15.05.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин: в Госдуме поддержали запрет вейпов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Нижегородская область введет запрет на продажу вейпов сразу после того, как соответствующие изменения будут внесены в федеральное законодательство, заявил спикер нижегородского парламента Евгений Люлин.
Комитет Госдумы по экономической политике на заседании в четверг поддержал поправки в законопроект о предоставлении регионам России права вводить на своих территориях запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.
"Идея нижегородских законодателей о предоставлении регионам России права запрещать продажу вейпов, наконец, получила поддержку профильного комитета Госдумы по экономической политике и правительства РФ. Мы давно добиваемся возможности вводить такие ограничения, потому что вейпы – настоящее зло, главная мишень которого – дети и подростки! Радует, что решение вопроса сдвинулось с мертвой точки", - написал Люлин в канале на платформе "Макс".
Он напомнил, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным, и глава государства поддержал инициативу.
"Нижегородский парламент направил федеральным коллегам предложение о внесении в федеральное законодательство изменений, дающих регионам право ограничивать розничную продажу вейпов. Как только депутаты Госдумы примут долгожданное решение, мы незамедлительно введем этот запрет у себя в регионе", - подчеркнул спикер нижегородского парламента.
Нижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Глеб НикитинГосдума РФ
 
 
