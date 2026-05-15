Группа ВЭБ.РФ представила в ЛНР инструменты поддержки бизнеса

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Луганской Народной Республике прошла деловая программа "Дни ВЭБ.РФ и институтов развития", посвященная росту экономического потенциала региона, где бизнесу и органам власти представили комплексные инструменты поддержки, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Работа ведется по трем ключевым направлениям: создание стратегий развития городов, поддержка промышленности и обновление критической инфраструктуры.

"ВЭБ.РФ принимает активное участие в развитии экономики воссоединенных регионов, включая Луганскую Народную Республику. На территории исторических регионов реализуется программа поручительств — специальный инструмент, разработанный ВЭБом для восстановления деятельности бизнеса и стимулирования инвестиционной активности", — говорится в сообщении.

Так, с конца 2024 года коммерческими банками выдано более 7,3 миллиарда рублей кредитов на поддержку предпринимателей в этих регионах под поручительства ВЭБ.РФ. Объем поручительств ВЭБа составил более 5 миллиардов рублей. Заемщики в основном из сфер логистики, связи и телекоммуникаций, углепрома и металлургии.

Комплекс решений для местного бизнеса, представленных группой ВЭБ, направлен на технологическое обновление и выход на федеральный уровень. В частности, через инструменты Корпорации МСП луганские предприятия уже привлекают льготное лизинговое финансирование для расширения производства, а фонд "Сколково" внедряет в регионе отечественные разработки в сферах теплоснабжения, водоочистки и защиты гражданской инфраструктуры. Особый статус в ЛНР получили проекты по трансформации угольных городов — программа охватывает сразу 14 населенных пунктов, включая Лисичанск, Антрацит и Красный Луч.

В пресс-службе ВЭБ.РФ напомнили, что ранее аналогичная деловая программа была успешно реализована в Донецкой Народной Республике, где ВЭБ продолжает системную поддержку приоритетных отраслей экономики. Помимо ресурсной базы, госкорпорация выступает методологическим центром стратегического планирования: при поддержке институтов развития в ДНР завершена подготовка стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года и реализованы образовательные модули для управленческих команд Донецка и Мариуполя.

При поддержке госкорпорации уже разработаны 25 планов градостроительного развития для ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также созданы схемы развития туризма, способные обеспечить поток до 9,4 миллиона человек в год к 2044 году.

Принципы комплексного развития территорий распространяются и на приграничные районы РФ. Например, в Курской области ВЭБ участвует в реализации пяти крупных проектов общей стоимостью 148,5 миллиарда рублей. Работа включает не только обновление генерального плана Курска в соответствии с мастер-планом, но и прямые инвестиции в транспорт и социальную сферу. Госкорпорация полностью профинансировала поставку новых трамваев, поддержала строительство современной школы на 1600 мест и модернизацию объектов генерации энергии, отметили в ВЭБе.