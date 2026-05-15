Спасатели возобновили поиски Усольцевых, пропавших в Красноярском крае - РИА Новости, 15.05.2026
08:19 15.05.2026 (обновлено: 08:20 15.05.2026)
Спасатели возобновили поиски Усольцевых, пропавших в Красноярском крае

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых по заявке следственных органов.
  • Поисковые мероприятия запланированы на 15 и 16 мая в районе деревни Кутурчин Партизанского района.
  • Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года во время турпохода.
КРАСНОЯРСК, 15 мая – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") по заявке следователей снова приступили к поискам пропавшей в тайге под Красноярском семьи Усольцевых, сообщил отряд.
Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. В апреле сообщалось, что сотрудники различных служб и волонтеры возобновят поиск Усольцевых на местности, как только сойдет снег.
"Пятнадцатого и 16 мая краевые спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории деревни Кутурчин Партизанского района", - говорится в сообщении отряда на платформе "Макс".
Отмечается, что в поисках будут задействованы четыре человека и четыре единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
