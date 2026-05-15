Спасатели возобновили поиски Усольцевых, пропавших в Красноярском крае

Поисковые мероприятия запланированы на 15 и 16 мая в районе деревни Кутурчин Партизанского района.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года во время турпохода.

КРАСНОЯРСК, 15 мая – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") по заявке следователей снова приступили к поискам пропавшей в тайге под Красноярском семьи Усольцевых, сообщил отряд.

Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. В апреле сообщалось, что сотрудники различных служб и волонтеры возобновят поиск Усольцевых на местности, как только сойдет снег.

"Пятнадцатого и 16 мая краевые спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории деревни Кутурчин Партизанского района", - говорится в сообщении отряда на платформе "Макс".

Отмечается, что в поисках будут задействованы четыре человека и четыре единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда.