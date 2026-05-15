МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Информация о том, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак для принятия важных политических решений пользовался услугами гадалки, звучит смехотворно, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Давайте поговорим о деле Ермака и мире клоунов. В ходе судебного заседания выяснилось, что он принимал решения, консультируясь с гадалкой. <…> Какая безумная и странная ситуация сложилась в Киеве за последние четыре года. И эти шутники получили от 400 до 500 миллиардов от США и Европы. Невероятно", — отметил он.
Журналист с иронией предположил, что неизвестно, сколько денег астролог Вероника заработала на своих услугах для Андрея Ермака и проводился ли аудит этих услуг и платежей.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения экс-чиновнику. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.