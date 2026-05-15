На Украине начали снимать бронь от мобилизации с медиков

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины снимает "бронь" от мобилизации с медицинских работников по требованию украинского минобороны, заявил глава украинского минздрава Виктор Ляшко.
"У нас тесное сотрудничество с министерством обороны и командованием медицинских сил. По каждому их запросу, что необходимо разбронировать, работает мультидисциплинарная команда с участием минобороны, министерства здравоохранения и соответствующих регионов, у которых мы разбронируем медицинских работников для того, чтобы они вступали в ряды ВСУ", - заявил Ляшко в ходе выступления в Раде.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Также украинские СМИ сообщали, что все больше женщин на Украине жалуются на то, что военкоматы объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации, хотя они не имеют военного или медицинского образования.