СМИ: Украина не предупреждает Эстонию и Латвию о возможном заходе дронов
22:11 15.05.2026
СМИ: Украина не предупреждает Эстонию и Латвию о возможном заходе дронов

Yle: Украина не предупреждает власти Эстонии и Латвии о возможном заходе дронов

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина не предупреждала власти Эстонии и Латвии о возможном приближении дронов к воздушному пространству этих стран.
  • Эстония и Латвия сами поделились с Финляндией информацией об угрозе беспилотников.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украина не предупреждала власти Эстонии и Латвии о возможном приближении дронов к воздушному пространству этих стран, сообщает финский телерадиовещатель Yle.
Финские власти в пятницу утром получили сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны, на несколько часов закрывали столичный аэропорт. В силах обороны сообщали, что Финляндию предупредили о возможном заходе беспилотников в воздушное пространство, не уточнив при этом, откуда поступило предупреждение.
"В сообщении ВВС Эстонии для Yle говорится, что Украина не дает странам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству альянса", - сообщил Yle.
Как уточняет Yle, власти Латвии также не получали предупреждений.
"Вместо этого Эстония и Латвия сами поделились с Финляндией информацией об угрозе беспилотников", - сказано в материале.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
