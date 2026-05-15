СМИ: Украина не предупреждает Эстонию и Латвию о возможном заходе дронов

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украина не предупреждала власти Эстонии и Латвии о возможном приближении дронов к воздушному пространству этих стран, сообщает финский телерадиовещатель Yle.

Финские власти в пятницу утром получили сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны, на несколько часов закрывали столичный аэропорт. В силах обороны сообщали, что Финляндию предупредили о возможном заходе беспилотников в воздушное пространство, не уточнив при этом, откуда поступило предупреждение.

"В сообщении ВВС Эстонии для Yle говорится, что Украина не дает странам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству альянса", - сообщил Yle.

Как уточняет Yle, власти Латвии также не получали предупреждений.

"Вместо этого Эстония и Латвия сами поделились с Финляндией информацией об угрозе беспилотников", - сказано в материале.