СМИ: Украина не предупреждает Эстонию и Латвию о возможном заходе дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина не предупреждала власти Эстонии и Латвии о возможном приближении дронов к воздушному пространству этих стран.
- Эстония и Латвия сами поделились с Финляндией информацией об угрозе беспилотников.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украина не предупреждала власти Эстонии и Латвии о возможном приближении дронов к воздушному пространству этих стран, сообщает финский телерадиовещатель Yle.
Финские власти в пятницу утром получили сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны, на несколько часов закрывали столичный аэропорт. В силах обороны сообщали, что Финляндию предупредили о возможном заходе беспилотников в воздушное пространство, не уточнив при этом, откуда поступило предупреждение.
Как уточняет Yle, власти Латвии также не получали предупреждений.
"Вместо этого Эстония и Латвия сами поделились с Финляндией информацией об угрозе беспилотников", - сказано в материале.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.